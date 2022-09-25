В Казахстане объявил в розыск подельника олигарха Кайрата Сатыбалды, снявшего с его счетов $130 млн

CentralAsia (KZ) - Агентство Казахстана по противодействию коррупции объявило в розыск бизнесмена Кемаля Эфенди, подозреваемого в отмывании более 130 млн долларов, принадлежащих племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Антикоре уточнили, что казахстанец разыскивается в рамках досудебного расследования в отношении Сатыбалды и других лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным агентства, Эфенди, являясь учредителем и директором ряда коммерческих предприятий, занимался решением вопросов в околотаможенной сфере и отмыванием денег, для чего Сатыбалды оформил на подельника соответствующую доверенность. На основании этого документа бизнесмен только по одному эпизоду летом 2018 года в течение трех дней снял со счетов олигарха 37 млрд тенге и 62 млн долларов.

Антикор утверждает, что в настоящее время Эфенди скрывается за границей. Однако где именно, в ведомстве не уточнили.

Кайрат Сатыбалды — старший племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. До январских событий он был одним из самых влиятельных бизнесменов в стране с состоянием в 163 млн долларов.

13 марта антикоррупционная служба задержала Сатыбалды в алматинском аэропорту при попытке улететь в Дубай. Его заподозрили в хищении «Казахтелекома» в особо крупном размере.

20 сентября начался суд по этому делу. Известно, что обвинение запросило для родственника Назарбаева шесть лет колонии.

В августе Кайрат Сатыбалды также стал фигурантом дел об уклонении от уплаты налогов, таможенных платежей и легализации преступных доходов.

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