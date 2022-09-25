В Москве мигрантам пообещали более $3 тыс. в месяц за службу в армии

CentralAsia (UZ) - В Москве мигрантам из стран Центральной Азии начали раздавать листовки с условиями поступления на контрактную службу в армию России. В частности, иностранцам обещают ежемесячно платить от 190 тысяч рублей ($3,3 тыс.), сообщает издание «Бомдод», опубликовавшее буклет на таджикском языке.

Уточняется, что фото листовки прислали таджикистанцы, находящиеся в столице России. По их словам, такие материалы распространяют в «местах скопления мигрантов», в том числе в миграционном центре «Сахарово».

Мигрантам напоминают, что поступление на военную службу дает возможность получения гражданства России по упрощенной схеме. Помимо денежного довольствия мигрантам обещают жилищное, продовольственное, медицинское обеспечение, социальную защиту для членов семьи военнослужащего, а также «другие льготы».

Кандидаты должны быть старше 18 лет, годными к военной службе по здоровью и владеть русским языком.

Для оформления контракта желающим предлагают обратиться в пункт отбора, расположенный в Москве на Варшавском шоссе. Кроме того, в листовке указано, что прием соискателей представители министерства обороны России осуществляют и на территории миграционного центра «Сахарово».

Ташкентский журналист и общественный деятель Никита Макаренко в своем телеграм-канале написал, что, по сообщениям находящихся в Москве узбекистанцев, в центрах предоставления услуг иностранцам раздают завлекающие в российскую армию листовки на узбекском и кыргызском языках.