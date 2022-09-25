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На сайты казахстанских СМИ произведены DDoS‑атаки, - «Казахтелеком»

CentralAsia (KZ) -  Компания «Казахтелеком» зафиксировала массированные DDoS-атаки из-за рубежа на ряд сайтов казахстанских информационных ресурсов, сообщает пресс-служба провайдера.

Атака произошла 24 сентября. «На текущий момент мы проводим технические работы по восстановлению и оптимизации маршрутов, что может привести к частичному снижению скорости доступа на некоторые внешние интернет-ресурсы. Завершить работы планируется в ближайшее время. Компания приносит своим абонентам извинения за временные неудобства», — добавили в «Казахтелекоме».

По данным местных СМИ, наблюдались сбои в работе следующих ресурсов: newtimes.kz, toppress.kz и казахоязычного сайта sn.kz.

В июле сообщалось, что DDoS-атаке подвергся сайт Orda.kz. После того, как издание опубликовало пост об этом, с ним связались сотрудники отдела информационной безопасности КНБ. По их словам, ведомство также зафиксировало противоправные действия хакеров.

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