В Херсоне прогремела серия взрывов, - СМИ

CentralAsia (CA) - В Херсоне российские силы противовоздушной обороны (ПВО), предположительно, запустили не менее 10 ракет над городом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

По его словам, в небе видны следы от ракет, слышны звуки взрывов. Корреспондент «РИА Новости», в свою очередь, заявил, что в Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов. Он также допустил, что так сработала ПВО.

Официального подтверждения этой информации агентства пока не располагают.

Представитель экстренных служб города заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Он используется местными жителями для сообщения с частью области.

«По предварительным данным, пострадавших нет» — отметил он (цитата по ТАСС).

Сообщается также, что ранее 25 сентября украинские военные нанесли ракетный удар по зданию гостиницы в Херсоне. Удар был нанесен в 05:30 утра из американской РСЗО HIMARS.