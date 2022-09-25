Референдум по присоединению к России. В ЛНР явка составила 76,09%, в ДНР —77,12%, - СМИ

CentralAsia (CA) - Явка избирателей по итогам третьего дня референдума в Луганской Народной Республике составила 76,09%, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

При явке более 50% референдум считается состоявшимся.

В свою очередь председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова сообщила, что явка за три дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 48,91%.

А общая явка за три дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 48,91%, сообщает ЦИК.

Как пишет ТАСС, явка на референдум по вопросу о вхождении ДНР в состав РФ по итогам трех дней составила 77,12%, сообщает глава ЦИК. В ДНР за три дня проголосовали более 1,2 млн избирателей, за рубежом — более 327 тысяч человек.

Референдумы об отделении от Украины и присоединении к России начались в Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области 23 сентября и продлятся пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Как Украина, так и международное сообщество заявили, что не признают их результаты.