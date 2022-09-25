В России могут запретить выезд из страны военнообязанным

CentralAsia (CA) - Россия может запретить выезд из страны военнообязанным — прежде всего, мужчинам возрастом, подходящим под мобилизацию. Об этом сообщают издания «Вёрстка», «Медуза» и другие со ссылкой на анонимные источники, в том числе, близкие к Кремлю и ФСБ.

«Важные истории» утверждают, что это может произойти уже в понедельник, 26 сентября. Два источника «Медузы» говорят, что это произойдёт 28 сентября. Запрет коснётся подлежащих призыву мужчин и вступит в силу до 30 сентября.

В начале недели план закрытия границ будет обсуждаться президентом с представителями правительства и Думы, тогда будет принято окончательное решение, утверждает он. После принятия запрета военнообязанным придётся получать разрешение на выезд у военкомата, говорит собеседник "Медузы".

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении мобилизации в стране. Власти называют её частичной: заявляется, что в армию будут отправлены до 300 тысяч человек, обладающих статусом резервиста.

На этом фоне, предположительно, резко вырос поток выезжающих за границу из России мужчин.