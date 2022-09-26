Через КПП Алтанбулаг Монголии въехало более 3000 граждан России. Фото и Видео

CentralAsia (MNG) - 25 сентября на пограничном переходе из России в Монголию выстроились длинные очереди из автомобилей, и тысячи вновь прибывших в эту восточноазиатскую страну с тех пор, как Кремль объявил о призыве на военную службу, пригрозил русским мужчинам призывом на военную службу.

Рост российского трафика в Монголию происходит на фоне сообщений об аналогичном скоплении людей при выезде из России по наземным маршрутам в Финляндию, Грузию и Армению после того, как 21 сентября президент Владимир Путин приказал провести частичную мобилизацию.

По оценкам западных военных экспертов, Россия уже потеряла десятки тысяч человек в ходе своего семимесячного вторжения в Украину.

AFP цитирует начальника контрольно-пропускного пункта в монгольском городе Алтанбулаг, который сообщил, что за последние пять дней в Монголию перешли более 3000 россиян, примерно пять из шести мужчин.

У иммиграционной стойки стояли очереди людей с российскими паспортами.

Призыв является первым в России со времен Второй мировой войны.

Начальник КПП майор Г. Бямбасурэн сообщил: «С 21 сентября количество граждан России, въезжающих в Монголию, относительно увеличилось по сравнению с предыдущим периодом. По состоянию на 12:00 сегодняшнего дня (25 сентября) в нашу страну въехало более 3000 граждан России. Около 2500 из них мужчины и более 500 женщины. Через границу приезжают семьями, но в основном это одинокие молодые люди. С сегодняшнего дня входящий трафик снижается.

Граждане Российской Федерации имеют право посещать нашу страну без визы в течение 30 дней. Однако, если 30 дней превышены, он может быть продлен еще на 30 дней. Этот запрос можно решить, подав его в Управление по делам иностранных граждан и подданства Монголии».

Относительно работы КПП он сказал: «Скопления граждан в КПП Алтанбулаг нет, работа идет в штатном режиме. Пока нарушений не выявлено».

Российские СМИ показали, что полиция применяет силу против демонстрантов, а очевидцы говорят, что количество протестующих уменьшилось с момента первых митингов.

Сообщается, что многие молодые люди, задержанные во время протестов, были вызваны для регистрации на военную службу.

Рейсы в России также были заполнены, а цены на билеты в такие места, как Стамбул и другие зарубежные направления, резко выросли после того, как было объявлено о призыве.

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