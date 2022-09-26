The Hu была номинирована на премию Aim Awards

CentralAsia (MNG) - Группа «The Hu» номинирована на премию AIM Awards-2022, которая пройдет в Лондоне. Всемирно известный музыкальный фестиваль пройдет 28 сентября.

Aim Award отбирает артистов, которые в последнее время активно развиваются, и дает им прекрасную возможность успешно творить в будущем.

Этническая рок-группа The Hu в настоящее время гастролирует по США и в этом месяце выпустила свой новый альбом Rumble of Thunder. После окончания тура 4 октября они отправятся в Европу с 26 октября.

Музыканты сообщают на своем Инстаграме: «Мы номинированы на премию AIM Independent Music Awards 2022 в номинации «Лучший живой исполнитель»! ���Голосуйте за нас по ссылке в нашей истории. #TheHU»

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Каждый год «клуб» AIM собирается, чтобы отпраздновать выдающиеся достижения на самом успешном растущем рынке в мире.

Награда, спонсируемая BDO совместно с Лондонской фондовой биржей, присуждается котируемым компаниям и предпринимателям, которые использовали AIM, чтобы помочь им реализовать свои амбиции и потенциал роста за последние двенадцать месяцев.

Ужин AIM Awards, который проводится уже 27 лет, собирает более 1400 гостей, в том числе старших директоров компаний, котирующихся на AIM, и их консультантов – от NOMADS и брокеров до бухгалтеров, юристов, специалистов по связям с инвесторами и финансовым PR, СМИ и аналитиков – что делает его крупнейшее собрание AIM – и, по сути, одно из ежегодных событий – в городском календаре.

Каждый год на ужине AIM Awards собирается аншлаг, и с годами он приобрел свою особую атмосферу – «профессионально, но весело». В последние годы мероприятие проводится в самом центре города, в Старом Биллингсгейте — ярком знаковом месте, расположенном на берегу Темзы, всего в нескольких шагах от Тауэрского моста.

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