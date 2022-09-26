Правовые нормы в крипто-секторе Монголии улучшились, закон вступил в силу

CentralAsia (MNG) - Родная биржа ArdCoin, iDAX, официально зарегистрирована в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Комиссии по финансовому регулированию. Таким образом, биржа iDAX не только официально подтверждает свою способность защищать безопасность и интересы своих пользователей, но и имеет полное право работать в качестве криптобиржи в Монголии и за рубежом.

Регистрация в качестве поставщика услуг виртуальных активов или VASP — большое событие в криптоиндустрии, например, FTX Exchange зарегистрировалась в качестве первого VASP в Объединенных Арабских Эмиратах 29 июля 2022 года.

Кратко о законе:

Название закона: Закон о поставщиках виртуальных активов

Целью закона является регулирование отношений, связанных с регистрацией юридических лиц, оказывающих услуги в области виртуальных активов, контролем за их деятельностью, определением соответствующих прав и обязанностей.

Цель закона:

Создание правовой базы для деятельности, связанной с виртуальными активами в Монголии; Поддерживать развитие, обеспечивая экономический рост; Предотвращение рисков и защита интересов клиентов; Увеличить приток иностранных инвестиций; Обеспечить выполнение Рекомендации 15 ФАТФ в контексте целей борьбы с отмыванием денег и терроризмом.

Дата принятия парламентом: 17 декабря 2021 г.

Дата вступления в силу: 25 февраля 2022 г.

Закон разрешает поставщику услуг виртуальных активов осуществлять следующие виды деятельности. Это включает в себя:

торговля виртуальными активами и официальной валютой;

торговля между одним и несколькими типами виртуальных активов;

передача виртуальных активов;

хранить и управлять виртуальными активами и связанными с ними инструментами;

организация деятельности, связанной с предложением и продажей виртуальных активов населению, участием в финансовой деятельности и оказанием услуг.

Как только закон вступит в силу, криптовалютные биржи должны быть зарегистрированы в качестве поставщика услуг виртуальных активов и получить специальную лицензию для работы в Монголии, а также соответствовать правовым требованиям.

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