экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Правовые нормы в крипто-секторе Монголии улучшились, закон вступил в силу

CentralAsia (MNG) -  Родная биржа ArdCoin, iDAX, официально зарегистрирована в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Комиссии по финансовому регулированию. Таким образом, биржа iDAX не только официально подтверждает свою способность защищать безопасность и интересы своих пользователей, но и имеет полное право работать в качестве криптобиржи в Монголии и за рубежом.

Регистрация в качестве поставщика услуг виртуальных активов или VASP — большое событие в криптоиндустрии, например, FTX Exchange зарегистрировалась в качестве первого VASP в Объединенных Арабских Эмиратах 29 июля 2022 года.

Кратко о законе:

Название закона: Закон о поставщиках виртуальных активов

Целью закона является регулирование отношений, связанных с регистрацией юридических лиц, оказывающих услуги в области виртуальных активов, контролем за их деятельностью, определением соответствующих прав и обязанностей.

Цель закона:

  1. Создание правовой базы для деятельности, связанной с виртуальными активами в Монголии;
  2. Поддерживать развитие, обеспечивая экономический рост;
  3. Предотвращение рисков и защита интересов клиентов;
  4. Увеличить приток иностранных инвестиций;
  5. Обеспечить выполнение Рекомендации 15 ФАТФ в контексте целей борьбы с отмыванием денег и терроризмом.

Дата принятия парламентом: 17 декабря 2021 г.

Дата вступления в силу: 25 февраля 2022 г.

Закон разрешает поставщику услуг виртуальных активов осуществлять следующие виды деятельности. Это включает в себя:

  • торговля виртуальными активами и официальной валютой;
  • торговля между одним и несколькими типами виртуальных активов;
  • передача виртуальных активов;
  • хранить и управлять виртуальными активами и связанными с ними инструментами;
  • организация деятельности, связанной с предложением и продажей виртуальных активов населению, участием в финансовой деятельности и оказанием услуг.

Как только закон вступит в силу, криптовалютные биржи должны быть зарегистрированы в качестве поставщика услуг виртуальных активов и получить специальную лицензию для работы в Монголии, а также соответствовать правовым требованиям.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Правовые нормы в крипто-секторе Монголии улучшились, закон вступил в силу
  • Будет создана правовая база для экспорта замороженной монгольской говядины во Вьетнам
  • В Италии началось голосование на выборах в национальный парламент


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com