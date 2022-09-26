Правовые нормы в крипто-секторе Монголии улучшились, закон вступил в силу

CentralAsia (MNG) - Родная биржа ArdCoin, iDAX, официально зарегистрирована в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Комиссии по финансовому регулированию. Таким образом, биржа iDAX не только официально подтверждает свою способность защищать безопасность и интересы своих пользователей, но и имеет полное право работать в качестве криптобиржи в Монголии и за рубежом.
Регистрация в качестве поставщика услуг виртуальных активов или VASP — большое событие в криптоиндустрии, например, FTX Exchange зарегистрировалась в качестве первого VASP в Объединенных Арабских Эмиратах 29 июля 2022 года.
Кратко о законе:
Название закона: Закон о поставщиках виртуальных активов
Целью закона является регулирование отношений, связанных с регистрацией юридических лиц, оказывающих услуги в области виртуальных активов, контролем за их деятельностью, определением соответствующих прав и обязанностей.
Цель закона:
- Создание правовой базы для деятельности, связанной с виртуальными активами в Монголии;
- Поддерживать развитие, обеспечивая экономический рост;
- Предотвращение рисков и защита интересов клиентов;
- Увеличить приток иностранных инвестиций;
- Обеспечить выполнение Рекомендации 15 ФАТФ в контексте целей борьбы с отмыванием денег и терроризмом.
Дата принятия парламентом: 17 декабря 2021 г.
Дата вступления в силу: 25 февраля 2022 г.
Закон разрешает поставщику услуг виртуальных активов осуществлять следующие виды деятельности. Это включает в себя:
- торговля виртуальными активами и официальной валютой;
- торговля между одним и несколькими типами виртуальных активов;
- передача виртуальных активов;
- хранить и управлять виртуальными активами и связанными с ними инструментами;
- организация деятельности, связанной с предложением и продажей виртуальных активов населению, участием в финансовой деятельности и оказанием услуг.
Как только закон вступит в силу, криптовалютные биржи должны быть зарегистрированы в качестве поставщика услуг виртуальных активов и получить специальную лицензию для работы в Монголии, а также соответствовать правовым требованиям.