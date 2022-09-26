Более 6000 молодых людей собрались очистить реку Туул в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Около 6000 молодых людей присоединились к открытию проекта «CLEAN UP-2», инициированного Министерством экологии и туризма, Бассейновым управлением реки Туул и Прогрессивным социал-демократическим клубом.
В уборке приняли участие старшеклассники 26 общеобразовательных школ и студенты десяти вузов. Также присоединились военнослужащие Внутренных войск и сотрудники полиции.
Самая большая особенность этой уборки заключалась не в том, чтобы убрать мусор, подброшенный кем-то другим, а в том, чтобы убрать мусор «в мозгах людей».
В общей сложности 6000 молодых людей были разделены на 12 участков и занимались очисткой рек Дунд, Бэлх, Улиастай, мостов Зайсан, Маршала и Баянзурх в бассейне реки Туул.
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