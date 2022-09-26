Л.Оюун-Эрдэнэ отправился в Японию для участия в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ

CentralAsia (MNG) - В понедельник премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай отправился с визитом в Японию, где примет участие в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Во вторник премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Абэ, которая состоится в Токио на арене Ниппон Будокан.

Ранее премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял участие в государственной церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, которая состоилась в Лондоне 19 сентября.

Бывший премьер-министр Абэ внес большой вклад в развитие отношений между Монголией и Японией.

«Монголия и ее народ всегда будут помнить вклад, внесенный Синдзо Абэ в отношения между двумя странами», - сказал Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Японией. Но в середине знаменательного года политическое убийство бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо стало серьезным потрясением для Монголии, учитывая огромный вклад администрации Абэ в укрепление монголо-японских отношений.

Абэ совершил свой первый государственный визит в Монголию в 2013 году по случаю 40-летия установления дипломатических отношений между Японией и Монголией. Абэ встретился с тогдашним президентом Элбэгдорж Цахиа и премьер-министром Алтанхуяг Норов. В редакционной статье, написанной для монгольских газет по случаю своего визита, Абэ заявил, что японо-монгольские отношения поддерживаются «тремя духами» свободы и демократии, мира и взаимной выгоды». Исходя из этого, тогдашний министр иностранных дел Кисида Фумио — нынешний премьер-министр Японии — пообещал в 2014 году, что «Монголия и Япония будут укреплять взаимопонимание и доверие посредством многоуровневого и стратегического диалога».

Визит Абэ в 2013 году привел к заключению экономического соглашения, по которому Япония поддерживала горнодобывающую промышленность Монголии, открывая кредитную линию для покупки горнодобывающего оборудования у японских компаний, таких как Komatsu. В марте 2013 года Абэ предложил «Инициативу ERCH-2» для ускорения экономического партнерства Японии и Монголии. Для Монголии постоянная финансовая и техническая поддержка Японии имеет основополагающее значение для увеличения экономической диверсификации страны.

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