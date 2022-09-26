Совет директоров ЕБРР посетит Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Делегация Совета директоров ЕБРР посетит Монголию 26 октября 2022 года.
- Совет директоров ЕБРР посетит Монголию
- Встречи с властями и бизнесом
- Участники увидят проекты, финансируемые ЕБРР
Во время своего пятидневного пребывания директора встретятся с высокопоставленными официальными лицами Монголии, чтобы обсудить реформы и приоритеты экономики страны. Визит также предоставит возможность подвести итоги помощи ЕБРР Монголии, направленной на преодоление негативных последствий пандемии Covid-19 и смягчение геополитических проблем, вызванных войной России против Украины.
Среди представителей Совета директоров ЕБРР, посетивших Монголию, будут:
Каспар Вельдкамп, представляющий Нидерланды, Китай, Монголию, Северную Македонию и Армению
Ева Кассель, представляющая Швецию, Исландию и Эстонию
Чагатай Имирги, представляющий Турцию, Румынию, Азербайджан, Молдову и Кыргызскую Республику
Филип Линдси, представляющий Австралию, Корею, Новую Зеландию и Египет
Янн Пуэза, представляющий Францию
Леандер Треппель, представляющий Австрию, Израиль, Кипр, Мальту, Казахстан и Боснию и Герцеговину
Энрике Алехо, представляющий Испанию, Мексику и Объединенные Арабские Эмираты
Димитрис Метаксас-Трикардос, представляющий Португалию, Грецию, Сан-Марино и Индию
Маркус Шульте, представляющий Европейский Союз.
ЕБРР является крупнейшим иностранным частным инвестором в Монголии, 93% его портфеля приходится на частный сектор. На сегодняшний день Банк инвестировал почти 2,2 миллиарда евро в экономику страны через 122 проекта.