Совет директоров ЕБРР посетит Улан-Батор

Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Делегация Совета директоров ЕБРР посетит Монголию 26 октября 2022 года.

Совет директоров ЕБРР посетит Монголию

Встречи с властями и бизнесом

Участники увидят проекты, финансируемые ЕБРР

Во время своего пятидневного пребывания директора встретятся с высокопоставленными официальными лицами Монголии, чтобы обсудить реформы и приоритеты экономики страны. Визит также предоставит возможность подвести итоги помощи ЕБРР Монголии, направленной на преодоление негативных последствий пандемии Covid-19 и смягчение геополитических проблем, вызванных войной России против Украины.

Среди представителей Совета директоров ЕБРР, посетивших Монголию, будут:

Каспар Вельдкамп, представляющий Нидерланды, Китай, Монголию, Северную Македонию и Армению

Ева Кассель, представляющая Швецию, Исландию и Эстонию

Чагатай Имирги, представляющий Турцию, Румынию, Азербайджан, Молдову и Кыргызскую Республику

Филип Линдси, представляющий Австралию, Корею, Новую Зеландию и Египет

Янн Пуэза, представляющий Францию

Леандер Треппель, представляющий Австрию, Израиль, Кипр, Мальту, Казахстан и Боснию и Герцеговину

Энрике Алехо, представляющий Испанию, Мексику и Объединенные Арабские Эмираты

Димитрис Метаксас-Трикардос, представляющий Португалию, Грецию, Сан-Марино и Индию

Маркус Шульте, представляющий Европейский Союз.

ЕБРР является крупнейшим иностранным частным инвестором в Монголии, 93% его портфеля приходится на частный сектор. На сегодняшний день Банк инвестировал почти 2,2 миллиарда евро в экономику страны через 122 проекта.

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