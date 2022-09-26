Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрит Монголию

CentralAsia (MNG) - Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам проведет свою ближайшую сессию с 26 сентября по 14 октября. В ходе сессии Комитет рассмотрит Сальвадор, Монголию, Италию, Гватемалу, Таджикистан и Люксембург.
Шесть стран входят в число 171 государства-участника Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Они должны проходить регулярные проверки со стороны Комитета 18 независимых международных экспертов о том, как они осуществляют Пакт.
Комитет, который получил соответствующие страновые доклады и другие материалы от неправительственных организаций, обсудит ряд вопросов с шестью делегациями в следующие даты по женевскому времени:
Эль Сальвадор*
26 сентября 16:00 - 18:00
27 сентября 16:00 - 18:00
28 сентября 16:00 - 18:00
Монголия
27 сентября 10:00 - 13:00
28 сентября 10:00 - 13:00
Италия
29 сентября 15:00 - 18:00
30 сентября 10:00 - 13:00
Гватемала
3 октября 15:00 - 18:00
4 октября 15:00 - 18:00
Таджикистан
4 октября 10:00 - 13:00
5 октября 10:00 - 13:00
Люксембург
6 октября 15:00 - 18:00
7 октября 15:00 - 18:00
Вышеуказанные публичные диалоги* будут проходить в конференц-зале на цокольном этаже Palais Wilson, Женева. Все открытые встречи открыты для прессы и транслируются в прямом эфире на веб-телевидении ООН. Более подробная информация о сессии, включая отчеты, представленные государствами, и полное расписание совещаний доступны на веб-странице сессии.