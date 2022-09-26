Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рассмотрит Монголию

CentralAsia (MNG) - Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам проведет свою ближайшую сессию с 26 сентября по 14 октября. В ходе сессии Комитет рассмотрит Сальвадор, Монголию, Италию, Гватемалу, Таджикистан и Люксембург.

Шесть стран входят в число 171 государства-участника Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Они должны проходить регулярные проверки со стороны Комитета 18 независимых международных экспертов о том, как они осуществляют Пакт.

Комитет, который получил соответствующие страновые доклады и другие материалы от неправительственных организаций, обсудит ряд вопросов с шестью делегациями в следующие даты по женевскому времени:

Эль Сальвадор*

26 сентября 16:00 - 18:00

27 сентября 16:00 - 18:00

28 сентября 16:00 - 18:00

Монголия

27 сентября 10:00 - 13:00

28 сентября 10:00 - 13:00

Италия

29 сентября 15:00 - 18:00

30 сентября 10:00 - 13:00

Гватемала

3 октября 15:00 - 18:00

4 октября 15:00 - 18:00

Таджикистан

4 октября 10:00 - 13:00

5 октября 10:00 - 13:00

Люксембург

6 октября 15:00 - 18:00

7 октября 15:00 - 18:00

Вышеуказанные публичные диалоги* будут проходить в конференц-зале на цокольном этаже Palais Wilson, Женева. Все открытые встречи открыты для прессы и транслируются в прямом эфире на веб-телевидении ООН. Более подробная информация о сессии, включая отчеты, представленные государствами, и полное расписание совещаний доступны на веб-странице сессии.

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