Экспорт угля Монголии в Китай достиг самого высокого уровня за 2 года

CentralAsia (MNG) - Согласно данным китайской таможни, в августе Китай импортировал 6,41 млн тонн коксующегося угля, что на 5% больше, чем в июле, и на 37% больше, чем годом ранее. В январе-августе импорт вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом до 38,6 млн тонн, при этом импорт из России увеличился на 81% до 12,4 млн тонн.

Российские поставки в размере 1,9 млн тонн в августе выросли на 60% по сравнению с прошлым годом, так как китайский покупатель предпочел российский уголь со скидкой. Но они снизились на 5 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, так как на некоторые поставки повлияли проблемы с железной дорогой. Импорт США вырос на 67% по сравнению с предыдущим месяцем до 505 330 тонн, а импорт Индонезии увеличился на 52% до 240 500 тонн.

Прибытие из Монголии в августе достигло самого высокого уровня почти за два года, увеличившись на 4% по сравнению с месяцем ранее и более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом до 2,87 млн тонн. Поставки монгольского угля неуклонно растут, несмотря на всплеск случаев заболевания Covid-19 на китайско-монгольской границе. 21 сентября количество грузовиков с углем, пересекающих границу на таможенном посту Ганцмод, составляло 656 углевозов.

Австралийский импорт вновь вырос в августе на уровне 87 004 тонн, поскольку некоторые застрявшие грузы были доставлены в китайские порты, хотя неофициальный запрет на свежий австралийский уголь остается в силе.

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