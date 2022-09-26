Компания Rio Tinto одобрила выделение Монголии $2,3 млн на защиту лесов

CentralAsia (MNG) - Горнодобывающая компания Rio Tinto объявила о выделении 2,3 млн долларов США на помощь в защите лесов Монголии.

Компания подписала трехлетнее соглашение о партнерстве с Министерством окружающей среды и туризма Монголии и Международным фондом природоохранной деятельности, целью которого является борьба с эрозией лесов Монголии, вызванной быстрым распространением лесных дефолиаторов, и обращением вспять.

Проект «Здоровый лес» является первым крупным компонентом, который будет реализован в рамках меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в борьбе с изменением климата и опустыниванием, подписанного между министерством Монголии и Rio Tinto ранее в этом году.

Покрытая лесом площадь Монголии в настоящее время составляет 7,9 процента ее территории. Согласно исследованию, проведенному Центром исследований и развития леса в 2021 году, в лесах Монголии происходят серьезные вспышки лесных дефолиаторов. В этом исследовании общая площадь воздействия оценивается в 300 000 га в девяти провинциях, а также в Национальном парке горы Богд-Хан. Без немедленных действий будет потеряно около 1,1 миллиарда деревьев и серьезно деградирует до 126 000 га лесных площадей.

В течение всего срока действия партнерства будет обработано в общей сложности 300 000 га лесных массивов, находящихся в зоне риска. В рамках проекта будут внедрены инновационные и эффективные международные методики, которые повысят эффективность лечения более чем на 90 процентов.

Х. Амаржаргал, исполнительный директор ООО Rio Tinto Mongolia сказала: «Rio Tinto Mongolia начала сотрудничество с Министерством образования и культуры в июне прошлого года для борьбы с изменением климата и опустыниванием. Первый проект нашего сотрудничества – проект «Здоровый лес». Проект «Здоровый лес» будет осуществляться в сотрудничестве с Международным обществом охраны природы или профессиональной организацией The ICCF Group».

Тодд Кенингс, директор неправительственной организации Международного общества охраны природы, сказал: «Монголия сталкивается с множеством проблем, таких как вредители, чрезмерный выпас скота и глобальное потепление. сохранить природу, а не уничтожить ее. Наши специалисты В Монголии, в зависимости от географического положения, изучали, какие деревья можно посадить, чтобы создать здоровый лес».

Министр охраны окружающей среды Б.Бат-Эрдэнэ подчеркнул в своем выступлении: «В рамках данного сотрудничества мы стремимся остановить распространение вредных насекомых, которое увеличивается с каждым годом из-за последствий изменения климата, обучить и расширить возможности человеческих ресурсов в этом области, а также сохранить миллиарды деревьев за счет внедрения передовых методов и технологий».

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