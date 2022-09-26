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В Петропавловске закрыли казахстанско-российскую границу, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли. Об этом сообщает Orda.kz.

По словам таксистов и источников, мужчин призывного возраста не пропускает через границу российская сторона.

Ранее издание сообщало, что пограничники ФСБ стали запрещать россиянам выезжать из страны по требованию военкоматов. Наиболее вероятной датой закрытия границ считали 28 сентября, после проведения референдумов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении мобилизации в стране. Власти называют её частичной: заявляется, что в армию будут отправлены до 300 тысяч человек, обладающих статусом резервиста. Численность предполагаемого призыва в открытой части указа не раскрывается.

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