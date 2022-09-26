Монгольский сумоист Мөнх-Оргил Батжаргал во второй раз завоевал Кубок Императора

Мөнх-Оргил Батжаргал

CentralAsia (MNG) - 37-летний третий маэгасира Востока Мөнх-Оргил Батжаргал или Тамаваси завоевал Кубок Императора на Осеннем турнире в токийском Кокугикане, победив четвертого маэгасира Запада Такаясу в сэнсюраку (заключительный день басё).

Бывший озэки не смог пробить самого старшего сэкитори стартовым катиагэ (выходом плечом вперед). Тамаваси не отступил, пошел в атаку и выбил Такаясу за соломенную окантовку.

В высшем дивизионе сумо ещё 3 монгольских борца.

Мөнх-Оргил Батжаргал родился 16 ноября 1984 года в интеллигентной семье. Папа богатыря - учитель черчения, мама - преподавательница монгольского языка для иностранных студентов.

В детстве Мөнх-Оргил Батжаргал увлекался баскетболом, волейболом, настольным теннисом, недолго занимался национальной борьбой бөх.

В профессиональное сумо юношу привела старшая сестра, проходившая стажировку в Токийском университете. Мөнх-Оргил Батжаргал несколько раз приезжал в Японию по ее приглашению. Однажды девушке пришла в голову идея пристроить высокого и крепкого братишку в одну из борцовских школ. Вместе они отправились на удачу в район Рёгоку и повстречались случайно рядом с "комнатой" Идзуцу с Какурю. Журавль-Дракон дал им телефон Кёкусюдзана. Отзывчивый пионер монгольского профессионального сумо пристроил юного земляка в Катаонами-бэя.

Мөнх-Оргил Батжаргал бросил учебу в уланбаторском университете, где больше года он постигал основы гостиничного менеджмента, и в январе 2004-го года дебютировал на профессиональном дохё.

Тренер-наставник дал красавцу монголу борцовский псевдоним Тамаваси (Тама - драгоценный шар, красивый камень; Васи - орел).

Ровно четыре года понадобилось монгольскому Орлу, чтобы пройти путь от подготовительного класса маэдзумо до второго элитного дивизиона дзюрё.

Заслужив статус сэкитори, Мөнх-Оргил Батжаргал впервые получил от ояката Катаонами разрешение отправиться в отпуск на родину.

В сентябре 2008-го года Тамаваси дебютировал в высшей лиге профессионального сумо - макуути.

В январе 2017-го года монгольский Орел впервые носил звание сэкивакэ.

В январе 2019-го года, в 34 года, яркий представитель толчкового стиля борьбы завоевал Кубок Императора. В сентябре 2022-го года, в возрасте 37 лет и 10 месяцев, Тамаваси добился второго юсё.

Примером для подражания и в жизни, и на дохё Тамаваси считает возглавляющего школу Катаонами экс-сэкивакэ Тамакасуга.

Хобби богатыря - рукоделие.

Любимая еда монгольского силача - тэмпура. А угрей и морских ежей Орел терпеть не может.

Мөнх-Оргил Батжаргал женат на монгольской красавице, воспитывает двух сыновей.

Рост атлета 190 см. Боевой вес 170 кг.

фото: sumokyokai

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