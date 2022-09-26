В результате взрыва возле мечети в столице Афганистана погибли по меньшей мере 7 человек

CentralAsia (CA) - Возле мечети в столице Афганистана Кабуле в пятницу взорвалась бомба, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, пострадали 41, в том числе двое детей, пишет Voanews.

Представитель полиции Кабула Халид Задран подтвердил наличие жертв и сказал, что верующие покидали главную мечеть в престижном районе Вазир Акбар Хан после пятничной дневной молитвы, когда прогремел взрыв. «Все жертвы — мирные жители», — добавил Задран.

Близлежащая итальянская благотворительная больница Emergency сообщила в Твиттере, что «получила 14 раненых, четверо из которых уже были мертвы по прибытию».

Задран сказал, что бомба была заложена в автомобиле, припаркованном перед мечетью, и ведется расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Сообщается, что среди сотен верующих, посещающих пятничную молитву в общинной мечети Вазир Мохаммад Акбар Хан, были многие представители талибов.

Реакцию на национальном и международном уровнях вызвал взрыв перед мечетью Вазир Акбар Хан, в результате которого погибли и получили ранения мирные жители.

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) выразила соболезнования семьям погибших в результате взрыва мечети Вазир Акбар Хан и заявила, что это также навевает «горькие» воспоминания о предыдущих взрывах и терактах.

Центральное командование США (CENTCOM) и посольство США в Афганистане в Катаре осудили теракт в афганской столице. ЦЕНТКОМ заявил, что нападению на верующих нет оправдания.

«Такое нападение на людей, исповедующих свою веру, не имеет оправдания. Мы приносим соболезнования семьям погибших и надеемся, что пострадавшие быстро поправятся», — написало посольство США в Twitter.

В ответ на взрыв бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что взрыв был «террористической» атакой, противоречащей как человеческим, так и исламским ценностям.

По словам официального представителя правительства талибов Забиуллы Муджахида, нападение на мечети и верующих — непростительный поступок.

Ранее мечеть была обстреляна боевиками. Взрыв в 2020 году, когда талибы вели смертоносный мятеж против афганских правительственных сил, пользующихся тогда международной поддержкой, и иностранных войск под командованием США, унес жизни двух человек, в том числе молящегося в мечети лидера.

Взрыв, совершенный в пятницу, стал последним в череде убийств, направленных против мест отправления культа в Афганистане и видных священнослужителей, связанных с правящим исламистским талибом.

Взрыв в пятницу еще не был приписан какой-либо группе. Ответственность за некоторые из предыдущих атак взяли на себя афганские филиалы самопровозглашенного «Исламского государства», известные как «Исламское государство — провинция Хорасан» (ИСКП).

Талибы захватили власть в августе 2021 года, когда правительственные силы безопасности рухнули перед лицом ошеломляющих атак повстанцев, а Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО вывели все свои войска из страны после двух десятилетий войны.

Вашингтон и страны Запада передислоцировали свои дипломатические миссии из афганской столицы в Катар незадолго до того, как талибы взяли под свой контроль страну.