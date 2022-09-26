В России при частичной мобилизации нельзя будет пройти альтернативную гражданскую службу

CentralAsia (CA) - В России пройти альтернативную гражданскую службу при призыве во время частичной мобилизации невозможно. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф», где российские власти разъясняют подробности мобилизации.

На вопрос о том, будут ли предоставлять мобилизованным, которые не едят мясо, вегетарианскую пищу, «Объясняем.рф» ответили: «Военнослужащие обеспечиваются сбалансированным рационом питания, в который включены как мясные, так и овощные или рыбные блюда».

В сообщении портала также говорится, что вручать повестку может сотрудник военкомата, предъявив удостоверение, а также «иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления».

Максимальное время пребывания в зоне боевых действий не определяется: «Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач». Отпуск мобилизованным будет назначаться в соответствии с «графиком отпусков подразделения», к которому он относится. Контракт можно будет заключить через три месяца службы, сообщил «Объясняем.рф».

Российский президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации граждан России 21 сентября. После этого россияне начали массово выезжать за границу. За два дня только в Финляндию приехали 10 тыс. россиян. 25 сентября стоимость авиабилетов из Сочи в Ереван, Тбилиси и Астану выросла до полумиллиона рублей.