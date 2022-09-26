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Южная Корея разработает платформу экологически чистой сельскохозяйственной техники для Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Достигнута договоренность с корейскими партнерами о создании платформы экологически чистой сельскохозяйственной техники для Узбекистана.

По данным издания «Дунё», представители делегации во главе с заместителем министра инновационного развития Узбекистана Шахло Турдикуловой, находившейся в Южной Корее с практическим визитом, провели переговоры с директором по международному сотрудничеству Корейского института развития технологий (KИАТ), Пак Чён Кё.

В ходе диалога были обсуждены вопросы дальнейшей активизации сотрудничества между Министерством инновационного развития и КИАТ.

В ходе встречи было подписано соглашение о создании экологически чистой платформы сельскохозяйственной техники (компрессорный природный газ)для Узбекистана.

Реализация данного проекта запланирована на 2022-2026 годы, и для этого южнокорейской стороной будут выделены грантовые средства в размере 10 миллионов долларов.

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