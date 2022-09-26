В Грузии сообщили о планах закрыть границу для мужчин из России

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CentralAsia (CA) - Власти Грузии могут с 26 сентября закрыть границы для граждан России из-за большого потока прибывающих в страну россиян. Об этом сообщила депутат оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили в эфире украинского телеканала «FreeДом». Официальных заявлений от правительства Грузии не поступало.

«Грузинское правительство до сих пор ничего не предприняло, чтобы остановить этот массовый наплыв россиян в Грузию. Насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы. Это единственное, что они смогли предпринять на этом этапе»,— сказала Мамулашвили. По ее словам, запрет на въезд прежде всего может коснуться мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

24 сентября в очереди на въезд в Грузию через пограничный пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии стояло около 2,3 тыс. легковых автомобилей. В связи с этим МВД Северной Осетии рекомендовало не выезжать из России через этот погранпункт.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России о загруженности автомобильных пунктов пропуска на 23 сентября, наиболее значительные очереди (количество АТС перед пунктом пропуска) тогда были зафиксированы в следующих пунктах:

Верхний Ларс (граница с Грузией) — 1715 машин;

Кяхта (граница с Монголией) — 80 машин;

Бурачки (граница с Латвией) — 58 машин;

Убылинка (граница с Латвией) — 25 машин.

Россияне начали массово уезжать после объявления частичной мобилизации российским президентом Владимиром Путиным 21 сентября.