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В Самарканде пройдет образовательный форум Россия — Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Переговоры по организации и проведению «Третьего Российско-Узбекского образовательного форума» в Самарканде провели в Ташкенте министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин и референт управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов, 23 сентября сообщает пресс-служба министерства.

«В ходе переговоров обсуждены вопросы эффективной организации и проведения „Третьего Российско-Узбекского образовательного форума“, который пройдет в г. Самарканде в период с 22 по 24 октября 2022 года», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что на переговорах стороны договорились продолжить проводить регулярные двусторонние встречи в целях сотрудничества между Узбекистаном и Россией в области дошкольного образования.

Пресс-служба напоминает, что министерство просвещения России реализует в Узбекистане проект «Малыш». Уточняется, что в Ташкенте в филиале Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена также налажена учебно-образовательная работа.

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