В Узбекистане приняли стратегию развития страны до 2026 года

CentralAsia (UZ) - Стратегия развития Нового Узбекистана с 2022 по 2026 год принята в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Норов выступая в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В этом году мы приняли стратегию развития Нового Узбекистана на период с 2022 по 2026 год. Цель стратегии - укрепить демократические процессы, гарантировать верховенство права и улучшить стандарты жизни людей», - сказал он. По словам Норова, стратегия основана на результатах реформ, проводившихся в Узбекистане в течение предшествующих пяти лет, и «призвана содействовать всеобъемлющей реализации целей устойчивого развития».

«Так, к 2030 году мы намерены вдвое снизить уровень бедности, повысить уровень эффективности системы социальной защиты для удовлетворения потребностей всех нуждающихся, укрепить продовольственную безопасность и стать одной из стран с уровнем дохода выше среднего», - отметил глава МИД.

Он добавил, что в настоящее время Узбекистан находится накануне важного политического события - конституционной реформы. «Ключевой целью обновления конституции является обеспечение устойчивости и необратимость процесса коренного преобразования государственного строя и государственного управления, которые должны защищать честь и достоинство человека и гарантировать его неприкосновенные права и свободы», - сказал Норов.

В декабре 2021 года, через месяц после избрания на второй президентский срок, Шавкат Мирзиеев предложил внести изменения в конституцию, а в мае текущего года парламент образовал конституционную комиссию для разработки поправок в основной закон страны. Ранее сообщалось, что комиссия уже подготовила законопроект, который предусматривает внесение около 200 поправок в принятую в 1992 году Конституцию Узбекистана.

Президент республики также предложил провести всенародный референдум по вопросу внесения изменений в конституцию. В соответствии с решением парламента всенародное обсуждение законопроекта о внесении поправок в конституцию должно было продлиться до 4 июля включительно. Однако из-за массовых беспорядков в Каракалпакстане 1 и 2 июля парламент продлил срок обсуждения. Ожидается, что после принятия окончательного варианта законопроекта парламент определится с датой проведения референдума. Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана планирует рассмотреть законопроект по внесению изменений и дополнений в действующую конституцию республики в конце сентября.