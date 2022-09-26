В Украине допустили мобилизацию «всех или очень многих» студентов

Алексей Арестович

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович не исключил мобилизацию студентов. По его мнению, в случае, если в России мобилизуют миллион человек, то вооруженным силам Украины «могут понадобиться все».

«Если в России мобилизуют миллион, о какой выезде (студентов) вы говорите. Нам могут понадобиться все. Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела или хотите решить свои личные проблемы с обучением в Сорбонне или Оксфорде. <...> Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие»,— сказал Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина.

На уточняющий вопрос ведущего о перспективах для студентов Арестович заявил: «Перспектива плохая. Девочки выедут. Мальчики... уж извините».

В Украине мужчинам в возрасте 18–60 лет запрещен выезд за границу. Верховная рада продлила действие этого решения в середине августа до 21 ноября.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Он утверждал, что призыву прежде всего будут подлежать «те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Министр обороны Сергей Шойгу заверял, что будут мобилизованы 300 тыс. резервистов.