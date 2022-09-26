Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден объявил об исключении Афганистана из списка основных союзников страны вне НАТО. Решение опубликовано на сайте Белого дома.

«Прекращаю отнесение Афганистана к числу основных союзников Соединенных Штатов вне НАТО», - говорится в меморандуме президента.

Афганистан получил статус основного союзника США вне НАТО в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Байден сообщал о планах лишения Кабула этого статуса в июле — спустя почти год после того, как власть в стране захватили талибы.

Статус основного союзника США вне НАТО носят 19 стран. Среди них — Австралия, Египет, Израиль, Япония, Южная Корея, Бразилия и другие.