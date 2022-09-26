Троих сбежавших от мобилизации в России задержали в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Троих сбежавших от мобилизации в России задержали в Костанайской области Казахстана, сообщает пресс-служба пограничной службы (ПС) комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«25 сентября на участке департамента ПС по Костанайской области пограничным нарядом отделения «Тобыл» задержаны трое граждан Российской Федерации, нарушившие границу в обход действующего пункта пропуска. Свои действия нарушители объясняют стремлением уклониться от проводимой на территории России частичной мобилизации», - говорится в сообщении.

Как уточнили в погранслужбе, в отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне.

«Подразделения охраны границы и пунктов пропуска работают в усиленном режиме в целях надежного обеспечения пограничной безопасности Казахстана», - добавили в ПС КНБ.

Поток желающих попасть в Казахстан граждан России резко увеличился после объявления там частичной мобилизации 21 сентября на фоне отступления российских войск из занятых ими ранее регионов Украины. 23 сентября в пограничной службе КНБ сообщили, что взяли на особый контроль ситуацию на границе. По состоянию на 23 сентября, в Казахстан с начала 2022 года въехали более 1,6 млн граждан России.

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