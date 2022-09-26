экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Тихом океане появился новый остров после извержения подводного вулкана

CentralAsia (CA) -  Рядом с центральными островами Тонга после извержения подводного вулкана в юго-западной части Тихого океана появился новый остров. Об этом сообщает CNN.

По информации Земной обсерватории NASA, один из этих затопленных вулканов проснулся 10 сентября, извергая лаву, пар и пепел. Через одиннадцать часов после того, как вулкан начал извергаться, над поверхностью воды появился новый остров.

Новый остров быстро рос в размерах. 14 сентября его площадь составляла 4 тыс кв. м, к 20 сентября остров вырос до 24 тыс. кв.м.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Л.Оюун-Эрдэнэ приземлился в Японию для участия в церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ
  • В Узбекистане приняли стратегию развития страны до 2026 года
  • Дочь президента Узбекистана выложила фото, где первая леди готовит норин (нарын)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com