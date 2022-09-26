В Тихом океане появился новый остров после извержения подводного вулкана

CentralAsia (CA) - Рядом с центральными островами Тонга после извержения подводного вулкана в юго-западной части Тихого океана появился новый остров. Об этом сообщает CNN.

По информации Земной обсерватории NASA, один из этих затопленных вулканов проснулся 10 сентября, извергая лаву, пар и пепел. Через одиннадцать часов после того, как вулкан начал извергаться, над поверхностью воды появился новый остров.

Новый остров быстро рос в размерах. 14 сентября его площадь составляла 4 тыс кв. м, к 20 сентября остров вырос до 24 тыс. кв.м.