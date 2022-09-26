Букингемский дворец опубликовал первое фото надгробной плиты Елизаветы II

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- 11:47, 26 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Букингемский дворец опубликовал первое изображение надгробной плиты на могиле королевы Елизаветы II в Виндзоре.
A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022
The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27
Черный надгробный камень установлен в полу мемориальной часовни Георга VI, где в понедельник, 19 сентября была похоронена королева.
Камень выгравирован в память о королеве, ее родителях и ее покойном муже, герцоге Эдинбургском Филиппе.
Он заменяет предыдущую плиту, посвященную Георгу VI и королеве-матери.
На новой надгробной плите теперь написано «Георг VI 1895-1952» и «Елизавета 1900-2002», затем - в центре - металлическая звезда ордена Подвязки, а после нее идут «Елизавета II 1926-2022» и «Филипп 1921-2021». В центре плиты находится звезда ордена Подвязки, высшего рыцарского ордена Великобритании.
Плита ручной работы сделана из бельгийского черного мрамора с латунными буквами.
Несмотря на то что королева-мать, скончавшаяся в возрасте 101 года, также носила имя Елизавета, она была не главой государства, а лишь женой действующего монарха. Поэтому за ее именем (как и за именем принца-консорта Филиппа) нет римской цифры. Елизавета I правила Англией и Ирландией во второй половине XVI века, когда Шотландия еще была отдельным королевством.
Елизавета II умерла 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Королем стал ее сын Карл III. Государственные похороны Елизаветы II прошли 19 сентября, на мероприятие прибыли около 500 высокопоставленных гостей.