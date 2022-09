Букингемский дворец опубликовал первое фото надгробной плиты Елизаветы II

CentralAsia (CA) - Букингемский дворец опубликовал первое изображение надгробной плиты на могиле королевы Елизаветы II в Виндзоре.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27