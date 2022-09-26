Букингемский дворец опубликовал первое фото надгробной плиты Елизаветы II

CentralAsia (CA) - Букингемский дворец опубликовал первое изображение надгробной плиты на могиле королевы Елизаветы II в Виндзоре.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

Черный надгробный камень установлен в полу мемориальной часовни Георга VI, где в понедельник, 19 сентября была похоронена королева.

Камень выгравирован в память о королеве, ее родителях и ее покойном муже, герцоге Эдинбургском Филиппе.

Он заменяет предыдущую плиту, посвященную Георгу VI и королеве-матери.

Новая надгробная плита заменила вот эту, установленную в честь матери и отца Елизаветы II

На новой надгробной плите теперь написано «Георг VI 1895-1952» и «Елизавета 1900-2002», затем - в центре - металлическая звезда ордена Подвязки, а после нее идут «Елизавета II 1926-2022» и «Филипп 1921-2021». В центре плиты находится звезда ордена Подвязки, высшего рыцарского ордена Великобритании.

Плита ручной работы сделана из бельгийского черного мрамора с латунными буквами.

Несмотря на то что королева-мать, скончавшаяся в возрасте 101 года, также носила имя Елизавета, она была не главой государства, а лишь женой действующего монарха. Поэтому за ее именем (как и за именем принца-консорта Филиппа) нет римской цифры. Елизавета I правила Англией и Ирландией во второй половине XVI века, когда Шотландия еще была отдельным королевством.

Елизавета II умерла 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Королем стал ее сын Карл III. Государственные похороны Елизаветы II прошли 19 сентября, на мероприятие прибыли около 500 высокопоставленных гостей.