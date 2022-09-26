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Монгольский богатырь стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу

CentralAsia (MNG) -  В Тбилиси (Грузия) проходит открытый чемпионат Европы по пара пауэрлифтингу и региональное ЕВРО среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Как сообщили в Национальном паралимпийском комитете Монголии, монгольский богатырь стал чемпионом Европы.

Чемпион Паралимпийских игр «Токио-2020», двукратный золотой призер чемпионата мира, заслуженный спортсмен Содномпилжээ Энхбаяр завоевал золотую медаль и стал чемпионом Европы. Содномпилжээ стал чемпионом, отжав от груди штангу весом 242 кг.

Антон Крюков из Украины занял второе место. Третье место досталось молдавскому спортсмену Степану Рошке.

В чемпионате Европы по паралимпийскому пауэрлифтингу участвуют 55 спортсменов из 20 стран.

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