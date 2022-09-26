Монгольский богатырь стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу

CentralAsia (MNG) - В Тбилиси (Грузия) проходит открытый чемпионат Европы по пара пауэрлифтингу и региональное ЕВРО среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Как сообщили в Национальном паралимпийском комитете Монголии, монгольский богатырь стал чемпионом Европы.

Чемпион Паралимпийских игр «Токио-2020», двукратный золотой призер чемпионата мира, заслуженный спортсмен Содномпилжээ Энхбаяр завоевал золотую медаль и стал чемпионом Европы. Содномпилжээ стал чемпионом, отжав от груди штангу весом 242 кг.

Антон Крюков из Украины занял второе место. Третье место досталось молдавскому спортсмену Степану Рошке.

??Монгольский богатырь стал чемпионом ??Европы по пауэрлифтингу pic.twitter.com/GB6la7rIL0 — Bystander Майдар (@Tatarmai) September 26, 2022

В чемпионате Европы по паралимпийскому пауэрлифтингу участвуют 55 спортсменов из 20 стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения