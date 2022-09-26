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ЕБРР выделит кредит в 14 млн евро для пивоваренной компании Узбекистана UzCarlsberg

CentralAsia (UZ) -  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит кредит в размере до 14 млн евро для поддержки деятельности ведущей пивоваренной компании страны UzCarlsberg.

Кредит (будет предоставлен двумя траншами) для UzCarlsberg поможет финансировать капитальные затраты компании и улучшить управление ее ресурсами, сообщили в представительстве банка в Ташкенте.

Средства будут использованы для установки системы улавливания и рекуперации CO2, а также для улучшения методов упаковки за счет значительного увеличения доли возвратной тары. В рамках проекта UzCarlsberg также внедрит более эффективные системы фильтрации и охлаждения и приобретет холодильные агрегаты, работающие на природных хладагентах.

Устойчивость агропромышленного комплекса особенно важна для Узбекистана, поскольку он обеспечивает почти 30% ВВП и обеспечивает работой более 3,65 млн человек по всей стране.

Проект поддерживается Тайваньским фондом международного сотрудничества и развития (TaiwanICDF) и Фондом сотрудничества Японии и ЕБРР (JECF).

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 3,6 млрд евро в 113 проектов в Узбекистане.

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