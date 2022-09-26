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Россия будет рассматривать контрнаступление Украины на Донбассе как атаку на себя, - Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет считать атакой на свои территории попытки Украины вернуть контроль над ДНР, ЛНР, частями Запорожской и Херсонской областей после референдумов.

«Безусловно»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, после вхождения ДНР, ЛНР, а также подконтрольных России частей Запорожской и Херсонской областей в состав России там начнет действовать Конституция России.

«Если произойдет акт вступления этих территорий в состав Российской Федерации, то, соответственно, уже будут работать соответствующие положения нашей конституции»,— добавил он.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не исключает вероятности контрнаступления ВСУ на севере ДНР. «Противник сгруппировал достаточно серьезные силы»,— сказал он в видеообращении.

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