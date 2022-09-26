Мобилизация в России. В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате (видео)

CentralAsia (CA) - В Иркутской области мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск и ранил военкома. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает Telegram-канал издания Baza.

По данным соцсетей, ранен местный военком Александр Елисеев, он находится в реанимации.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев позднее подтвердил, что в усть-илимском военкомате молодой человек устроил стрельбу.

«Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан!», — написал Кобзев.

Стрелок произвел два выстрела в спину военкому из обреза, когда тот проводил инструктаж мобилизованных.

Позже стала известна личность нападавшего — им оказался 25-летний местный житель Руслан Зинин. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.