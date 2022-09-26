Казахстан отрицает, что прибывающих россиян размещают в ковидном госпитале

CentralAsia (KZ) - Информация о размещении прибывающих в Казахстан россиян в госпитале в Петропавловске, предназначенном для больных COVID-19, не соответствует действительности. Об этом сообщил портал stopfake.kz, созданный властями республики.

В акимате Северо-Казахстанской области назвали информацию «фейком». В Министерстве информации и общественного развития Казахстана также заявили, что эти «сведения, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности».

На фоне объявленной в России с 21 сентября частичной мобилизации погранслужба Казахстана отметила рост числа въезжающих в страну россиян. На границе двух стран образовалось скопление машин. Директор кинотеатра в казахстанском Уральске приглашала переночевать россиян, не нашедших жилье. Вчера, 25 сентября, казахстанские пограничники задержали троих граждан РФ, скрывающихся от призыва.

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