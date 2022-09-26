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Обсуждено торгово-экономическое сотрудничество Монголии и США

CentralAsia (MNG) -  21 сентября на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Батцэцэг Бөтмөнх с заместителем государственного секретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе В. Фернандесом.

В ходе встречи обе стороны, выразив приверженность дальнейшему углублению стратегического партнерства и сотрудничества на основе общих интересов и общих ценностей, обменялись мнениями о дальнейшем двустороннем сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии и диверсификации экономики.

Министр иностранных дел Батцэцэг Бөтмөнх отметила, что Монголия придает большое значение укреплению стратегического партнерства с США, и обе стороны продвигают торгово-экономическое сотрудничество, а также реализуют Второго договора Корпорации «Вызовы тысячелетия» и Соглашения о прозрачности между Монголией и США.

Заместитель госсекретаря Хосе Фернандес подчеркнул важность расширения торгово-экономического сотрудничества между Монголией и США в духе стратегического партнерства и увеличения инвестиций США.

На встрече присутствовали посол Монголии в США Батбаяр Өлзийдэлгэр, помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Р. Пайетт и заместитель помощника государственного секретаря США по делам Монголии Марк Ламберт.

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