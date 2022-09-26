Референдумы по присоединению Херсонской и Запорожской области к России признаны состоявшимися

CentralAsia (CA) - Председатель сформированного пророссийскими властями избиркома Херсонской области Марина Захарова заявила, что явка на референдуме сегодня, 26 сентября, превысила 50%.

Председатель созданного в подконтрольной российским военным части Запорожской области движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также объявил, что референдум в регионе можно считать состоявшимся. На голосование вынесен вопрос о государственной принадлежности областей: желают ли их жители остаться в составе Украины или войти в состав России.

По словам Захаровой, накануне, 25 сентября, на участках проголосовало 8603 избирателя, проживающих на территории РФ. В общей сложности за пределами Херсонской области проголосовали более 25 тыс. человек. «И можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков»,— утверждает она.

Рогов также уверяет, что референдум «однозначно состоялся». «Всенародное волеизъявление у нас, по сути, уже состоялось, потому что мы видим, что явка больше 50%»,— сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Аналогичные референдумы проводятся в признанной РФ Донецкой и Луганской народных республиках. Их признали состоявшимися вчера, 25 сентября. Голосование ведется до 27 сентября. Наблюдать за его ходом на референдумах отправилась делегация Центризбиркома РФ. Власти Украины предупредили, что их гражданам грозит лишение свободы на срок до пяти лет за участие в референдумах.