40 тысяч россиян транзитом через Казахстан отправились в другие страны, - МВД Казахстана

CentralAsia (KZ) - Через Казахстан в последние дни сентября транзитом проехали около 40 тысяч граждан России. Основные направления – Кыргызстан и Узбекистан.

За пять дней почти 6000 россиян вылетели из Казахстана через аэропорты. Об этом, как передает Оrda.kz, на брифинге сообщил исполняющий обязанности председателя комитета миграции полковник полиции МВД Аслан Аталыков.

«Возможность использования россиянами нашей воздушной гавани считается одной из причин для релокации», - заявил спикер.

Миграционный поток россиян связан с соседством и транзитным потенциалом Казахстана, отметили в МВД.

По данным спикера брифинга, до 21 сентября этого года в Казахстан заезжало/выезжало порядка 9-12 тысяч россиян, но с 22 сентября число прибывающих в Казахстан стало в два раза больше. При этом, отметили в МВД, ежедневно около 15-17 тысяч казахстанцев выезжает в направлении России, где у них есть: родственники, учатся дети, живут родители, бизнес и другие дела.

По данным МВД, с начала года в Казахстан въехало 4,3 миллиона иностранцев. Из этого числа: из России – 1,7 миллиона (39%), из Узбекистана - 1,5 млн. (34%); из Кыргызстана – 547 тысяч, из Таджикистана – более 200 тысяч, из Беларуси - 53 тысяч, из Турции - 68 тысяч, Германии - 43 тысяч. За это же время из Казахстана выехало 4,1 миллиона иностранцев. Из них: - 1,6 миллиона граждан России; 1,3 миллиона граждан Узбекистана; 540 тысяч граждан Кыргызстана и 196 тысяч граждан Таджикистана.

Также, по данным МВД, с начала сентября вид на жительство в Казахстане попросили 896 иностранцев, из которых 115 – граждане России.

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