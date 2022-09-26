Батцэцэг Батмөнх встретилась с министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса в Токио

Батцэцэг Батмөнх и Хаяси Ёсимаса

CentralAsia (MNG) - 26 сентября в Токио состоялась встреча Министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх с Министром иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса.

Министр Батцэцэг Батмөнх отметила, что премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай от имени правительства и народа Монголии примет участие в государственной церемонии прощания с Синзо Абэ. Она также отметила, что Синзо Абэ был не только премьер-министром, трижды посетившим Монголию, но и джентльменом, который придавал особое значение отношениям и сотрудничеству между Монголией и Японией и внес ценный вклад в историю отношений между двумя странами.

Министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса сказал, что придает большое значение отношениям стратегического партнерства, которые Монголия развивает с Японией, и поблагодарил премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай за личное участие в государственной церемонии прощания с бывшим премьер-министром Синзо Абэ. Он также выразил удовлетворение тем, что совершил официальный визит в Монголию в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией, и обменялся мнениями с министром Батцэцэг Батмөнх о перспективах отношений между двумя странами на ближайшие 50 лет.

В ходе встречи стороны подробно обменялись мнениями по двусторонним отношениям, вопросам международного и регионального сотрудничества. Например, во время визита министра иностранных дел Хаяси Ёсимаса в Монголию они обратят внимание на выполнение обсуждавшихся и согласованных вопросов и подтвердили, что будет активно сотрудничать.

Они также обменялись мнениями о подготовке к визиту на высоком уровне в 2022 году и в этом контексте договорились организовать в течение этого года 10-ю общественно-частную консультацию Монголии и Японии, а также решили провести еще одну консультационную встречу между министерствами иностранных дел двух стран в ближайшее время.

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