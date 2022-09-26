экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гурбангулы Бердымухамедов отправился в Японию для участия в похоронах Синдзо Абэ

CentralAsia (TM) -  25 сентября председатель Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Японию, передает госинформагентство ТДХ.

Планируется, что в ходе визита Бердымухамедов проведет встречи с премьер-министром, депутатами парламента и руководителями некоторых ведущих компаний Японии.

Также глава верхней палаты парламента Туркменистана примет участие в траурной церемонии, пишет ТДХ.

Бердымухамедов простится с бывшим премьер-министром Синдзо Абэ, который погиб в возрасте 67 лет в результате покушения 8 июля этого года.

11 июля экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени главы государства дал курбанлык-садака по поводу кончины бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Ранее сообщалось, что похороны пройдут 27 сентября. В этот день в Туркменистане будут отмечать 31-летие независимости страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В России предложили повысить призывной возраст до 50 лет для иностранцев с российским паспортом
  • Дочь президента Узбекистана выложила фото, где первая леди готовит норин (нарын)
  • В Казахстане руководство кинотеатра предоставляет ночлег бегущим из России


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com