Гурбангулы Бердымухамедов отправился в Японию для участия в похоронах Синдзо Абэ

- Туркменистан, общество
- 14:13, 26 сентября 2022
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CentralAsia (TM) - 25 сентября председатель Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в Японию, передает госинформагентство ТДХ.
Планируется, что в ходе визита Бердымухамедов проведет встречи с премьер-министром, депутатами парламента и руководителями некоторых ведущих компаний Японии.
Также глава верхней палаты парламента Туркменистана примет участие в траурной церемонии, пишет ТДХ.
Бердымухамедов простится с бывшим премьер-министром Синдзо Абэ, который погиб в возрасте 67 лет в результате покушения 8 июля этого года.
11 июля экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени главы государства дал курбанлык-садака по поводу кончины бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Ранее сообщалось, что похороны пройдут 27 сентября. В этот день в Туркменистане будут отмечать 31-летие независимости страны.