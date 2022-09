В ходе протестов в Иране погиб 41 человек. Видео

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате протестов в Иране возросло до 41 человека, передает Daily Mail.

Демонстрации, вспыхнувшие 10 дней назад в Иране на похоронах 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильно надетый хиджаб, распространились на все провинции Ирана и являются крупнейшими после общенациональных демонстраций из-за цен на топливо в 2019 году.

Protests are underway in Tehran and several other Iranian cities on Sunday evening: This video from Haft-Howz neighborhood in eastern Tehran shows protesters chanting “Woman, Life, Liberty.”#IranProtests#IranProtests2022#MahsaAmini#Mahsa_Amini pic.twitter.com/SOBkfP5WKN — Iran International English (@IranIntl_En) September 25, 2022

Протесты были зарегистрированы во многих городах, включая столицу Тегеран, а также Карадж, Шираз, Тебриз, Керман, остров Киш, Йезд, Нейшапур, Исфахан и Мешхед. В последние дни демонстрации участились, к ним присоединились многие мужчины.

A quick view at what’s happening to the Iranian Regime and their supporters around the world. #IranProtests2022



People of Iran you are not alone ?? stay strong! Stay united! Change is coming! pic.twitter.com/vO21SbY6vK — History In Pictures (@HistoryInPics) September 26, 2022

На кадрах протестов, размещенных в социальных сетях в последние несколько дней, показаны столкновения между невооруженными демонстрантами и полицейскими в форме.

По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере 1200 протестующих были арестованы, среди задержанных были журналисты, политические активисты и студенты университетов. Кроме того, в результате беспорядков за последние дни было уничтожено 12 банковских отделений и повреждено 219 банкоматов.

Жители других стран также вышли на протесты в поддержку иранцев. Несколько сотен французов устроили демонстрацию рядом с посольством Ирана в Париже в поддержку жителей ближневосточной страны, выступивших против полиции нравов.

PARIS - Les tensions se poursuivent devant l’ambassade d’Iran alors que plusieurs milliers de manifestants sont devant. https://t.co/r5BAMLYAVt pic.twitter.com/NSFeKfIlFQ — Clément Lanot (@ClementLanot) September 25, 2022

Как сообщается, демонстранты в Париже попытались прорваться через полицейский кордон и попасть в здание иранского диппредставительства. В результате полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу митингующих. В течение выходных демонстрации также прошли в Марселе, Бордо, Страсбурге, Лионе и Рене.

Акция протеста также прошла у посольства Ирана в Лондоне. В акции протеста приняли участие сотни человек. В Скотленд-Ярде сообщили, что полицейские продолжают нести дежурство возле дипломатического представительства Исламской Республики.

Thousands turn up to protest against the Iranian regime outside the #Iran embassy in #London. The protesters seem to have a consensus goal shared with the Iranians in #Iran: overthrow the Islamic regime, bring back @PahlaviReza for a free Iran. pic.twitter.com/3TxFQXbG2Q — Emily Schrader - אמילי שריידר (@emilykschrader) September 25, 2022