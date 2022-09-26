экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ISW: Украинские войска ведут бои с российскими позициями в нескольких районах Донецка (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 25 на 26 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

Украинские силы ведут бои с российскими позициями в районе Карповки, Нового, Редкодуба и Новосергеевки в Донецкой области.

Выводы института:

Украинские войска, вероятно, освободили город Шевченко в Донецкой области.

Украинские силы, вероятно, контролируют Малиевку в Харьковской области.

Российские источники утверждают, что 25 сентября российские силы нанесли удары по штаб-квартире Оперативного командования «Юг» в Одессе.

Украинские контрнаступления - юг и восток Украины

Главное усилие России - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и двух вспомогательных усилий);

Основные усилия подчиненных России - захват Донецкой области;

Усилия поддержки России - Южная ось;

Украинские контрнаступления (усилия Украины по освобождению оккупированных Россией территорий)

Восточная Украина: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Петропавловске закрыли казахстанско-российскую границу, - СМИ
  • Россия будет рассматривать контрнаступление Украины на Донбассе как атаку на себя, - Песков
  • Совет директоров ЕБРР посетит Улан-Батор


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com