ISW: Украинские войска ведут бои с российскими позициями в нескольких районах Донецка (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 14:19, 26 сентября 2022
- Просмотров: 546
- Обновлено: 14:19, 26 сентября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 25 на 26 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
Украинские силы ведут бои с российскими позициями в районе Карповки, Нового, Редкодуба и Новосергеевки в Донецкой области.
Выводы института:
Украинские войска, вероятно, освободили город Шевченко в Донецкой области.
Украинские силы, вероятно, контролируют Малиевку в Харьковской области.
Российские источники утверждают, что 25 сентября российские силы нанесли удары по штаб-квартире Оперативного командования «Юг» в Одессе.
Украинские контрнаступления - юг и восток Украины
Главное усилие России - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и двух вспомогательных усилий);
Основные усилия подчиненных России - захват Донецкой области;
Усилия поддержки России - Южная ось;
Украинские контрнаступления (усилия Украины по освобождению оккупированных Россией территорий)
Восточная Украина: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман).