ISW: Украинские войска ведут бои с российскими позициями в нескольких районах Донецка (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 25 на 26 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

Украинские силы ведут бои с российскими позициями в районе Карповки, Нового, Редкодуба и Новосергеевки в Донецкой области.

Выводы института:

Украинские войска, вероятно, освободили город Шевченко в Донецкой области.

Украинские силы, вероятно, контролируют Малиевку в Харьковской области.

Российские источники утверждают, что 25 сентября российские силы нанесли удары по штаб-квартире Оперативного командования «Юг» в Одессе.

Украинские контрнаступления - юг и восток Украины

Главное усилие России - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и двух вспомогательных усилий);

Основные усилия подчиненных России - захват Донецкой области;

Усилия поддержки России - Южная ось;

Украинские контрнаступления (усилия Украины по освобождению оккупированных Россией территорий)

Восточная Украина: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман).