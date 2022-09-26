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В России при стрельбе в ижевской школе погибли 6 человек

CentralAsia (CA) -  В результате стрельбы в школе №88 в Ижевске погибли шесть человек, около 20 получили ранения, сообщило МВД России. Нападавший покончил с собой. Глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что среди жертв есть дети.

«В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий»,— заявили в МВД по Удмуртии.

По предварительным данным, стрелок был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Личность нападавшего пока не установлена.

По данным «Ъ», СКР по Удмуртии возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц общеопасным способом) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил отправить на место следователей и криминалистов из центрального аппарата комитета. Ожидается, что дело передадут в Москву.

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