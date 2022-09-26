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В Казахстане ожидается дождь с переходом в снег

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане последняя неделя сентября обещает быть по-настоящему осенней, говорится в прогнозе погоды на 27-29 сентября.

По данным РГП «Казгидромет», в стране ожидается дождь с переходом в снег.

«В предстоящие сутки в тыл северо-западному циклону, который активно смещается в восточном направлении, будет распространяться холодный антициклон из районов Новой земли. С его приходом в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается переход дождя в снег, гололед, туман и понижение температуры воздуха до минусовых значений. Ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге страны с пыльной бурей», – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в северных регионах страны ночные показания термометров опустятся до -1...-6°C, а днем ожидается незначительный прогрев воздуха до +1...+6°C, в южных и западных регионах республики днем столбики термометров поднимутся до +15...+23°C.

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