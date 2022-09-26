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Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 9 человек
Предыстория: В России при стрельбе в ижевской школе погибли 6 человек

CentralAsia (CA) -  В результате стрельбы в школе №88 в Ижевске погибли 9 человек. Среди погибших два охранника, два учителя и пятеро школьников, сообщил Следственный комитет. Еще несколько человек получили ранения.

Возбуждено уголовное дело о «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление СКР.

Инцидент произошел сегодня утром, 26 сентября. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что пострадали около 20 человек. Стрелок покончил с собой, его личность пока не установлена. По предварительным данным, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

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