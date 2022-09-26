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В Удмуртии объявлен траур по погибшим в результате стрельбы в школе в Ижевске
Продолжение: Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 9 человекПредыстория: В России при стрельбе в ижевской школе погибли 6 человек

CentralAsia (CA) -  Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в республике с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе №88 в результате стрельбы в Ижевске (Россия).

Из-за стрельбы погибли 9 человек. Среди погибших два охранника, два учителя и пятеро школьников, сообщил Следственный комитет. Еще несколько человек получили ранения.

Инцидент произошел сегодня утром, 26 сентября. Бречалов сообщал, что пострадали около 20 человек. Стрелок покончил с собой, его личность пока не установлена. По предварительным данным, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

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