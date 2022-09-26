Таможенные службы Грузии и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

CentralAsia (UZ) - Таможенные службы Узбекистана и Грузии заключили меморандум о сотрудничестве в подготовке профессиональных кадров. Глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана Акмалхужа Мавлонов подписал документ в ходе рабочего в Грузию, сообщает пресс-служба ГТК РУз.

Мавлонов также встретился с руководителем Службы доходов Министерства финансов Грузии, в чьем ведомстве находится таможенная служба. Акмалхужа Мавлонов и глава службы доходов Леван Какава подписали протокол о предварительном обмене информацией. Как отмечает пресс-служба, это поможет сократить время и упростить процедуру таможенного оформления товаров и транспорта.

Узбекистанская делегация ознакомилась с грузинским опытом по оптимизации работы таможенной службы. Представители Узбекистана посетили зону таможенного оформления «Тбилиси» и зону оформления автотранспортных средств в Рустави.

«Процессе организован очень удобно. Например, для выпуска автотранспортного средства в свободное обращение достаточно оформить декларацию из 17 пунктов. Информация о транспортном средстве, вносимая через планшеты полицией во время технического осмотра, также автоматически поступает в органы таможни. Поэтому в процессе таможенного оформления не остаётся необходимости проводить осмотр автотранспорта», — рассказали представители ГТК.