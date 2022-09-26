Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 13

CentralAsia (CA) - В результате стрельбы в школе №88 в Ижевске погибли 13 человек. Среди погибших семеро детей, сообщил Следственный комитет. Следствие утверждает, что стрелок был одет в майку с нацистской символикой и в балаклаву, документов при нем не было. В Удмуртии объявлен траур до 29 сентября.

Ранее в СК сообщали о девяти погибших: говорилось, что это два охранника, два учителя и пять детей. В МВД сообщали о двух десятках раненых.

Возбуждено уголовное дело по п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление СКР.

В Республиканскую детскую клиническую больницу в столице Удмуртии привезли семь человек, пострадавших в результате стрельбы в школе №88. Как передает корреспондент «Ъ-Удмуртия», подробная информация по пострадавшим не сообщается.

Инцидент произошел сегодня утром, 26 сентября. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что пострадали около 20 человек. Стрелок покончил с собой, его личность пока не установлена. По предварительным данным, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.