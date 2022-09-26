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В Узбекистане создадут запасы топлива и продовольствия в отдаленных регионах

CentralAsia (UZ) -  В отдаленных регионах Узбекистана создадут запасы топлива и продовольствия В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

Правительство Узбекистана приняло постановление о подготовке экономики, соцсферы и жилья к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, сообщает Минюст республики.

В труднодоступных районах правительство намерено обеспечить доставку угля и сжиженного газа в труднодоступные и отдаленные районы и создать там запас топлива и основных продуктов питания не менее чем на 15-20 дней.

В подготовительный период муниципальные службы должны отремонтировать:

  • 2 967 многоквартирных домов;
  • 299 газораспределительных точек;
  • 1 815,3 км сетей питьевого водоснабжения;
  • 2420 объектов социальной сферы (в том числе 13 школ, 74 больницы и поликлиники, 7 высших учебных заведений, 47 объектов культуры, 11 спортивных объектов).

Создаются запасы 1,6 млн тонн угля, из них 518 тыс. поставят на объекты соцсферы. В 443 отдаленных и труднодоступных селах идут работы по созданию запасов угля, газа и продовольствия. Большая часть от общего объема доставлена теплоэлектростанциям — 2,7 млн тонн, бюджетные организации получили 476 тыс. тонн, население — 145 тыс. тонн.

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