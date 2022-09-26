В Узбекистане женщина покончила собой, бросившись под поезд

- Узбекистан, происшествия
- 16:19, 26 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Бухаре 26 сентября бросилась под поезд 38-летняя женщина. Трагедия произошла около 6 часов утра на железнодорожном перегоне.
В Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили, что 38-летняя жительница Кагана, решив покончить жизнь самоубийством, бросилась под поезд, двигавшийся по направлению «Хужадавлат-Бухара-1».
От полученных травм женщина скончалась.
По данному факту Бухарская транспортная прокуратура проводит доследственную проверку.
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