В Узбекистане женщина покончила собой, бросившись под поезд

CentralAsia (UZ) - В Бухаре 26 сентября бросилась под поезд 38-летняя женщина. Трагедия произошла около 6 часов утра на железнодорожном перегоне.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили, что 38-летняя жительница Кагана, решив покончить жизнь самоубийством, бросилась под поезд, двигавшийся по направлению «Хужадавлат-Бухара-1».

От полученных травм женщина скончалась.

По данному факту Бухарская транспортная прокуратура проводит доследственную проверку.