Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко

CentralAsia (CA) - В Сочи состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин рассказал, что о двусторонней встрече лидеры Беларуси и России договорились на саммите ШОС в Самарканде. Сначала главы государств планировали обсудить двустороннюю повестку дня прямо на саммите, но в итоге было решено провести отдельную встречу.

«Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам. Очень много вопросов. Они касаются и ситуации в регионе, не менее важны вопросы экономического характера по ряду направлений, которые мы обговаривали раньше. Это вопросы, связанные с нашими планами в области химии, продовольствия, удобрений», - отметил он.