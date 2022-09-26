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Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко

CentralAsia (CA) -  В Сочи состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин рассказал, что о двусторонней встрече лидеры Беларуси и России договорились на саммите ШОС в Самарканде. Сначала главы государств планировали обсудить двустороннюю повестку дня прямо на саммите, но в итоге было решено провести отдельную встречу.

«Я очень рад, что вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам. Очень много вопросов. Они касаются и ситуации в регионе, не менее важны вопросы экономического характера по ряду направлений, которые мы обговаривали раньше. Это вопросы, связанные с нашими планами в области химии, продовольствия, удобрений», - отметил он.

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