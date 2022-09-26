ФСБ пресекает проезд подлежащих мобилизации на границе России и Казахстана

CentralAsia (KZ) - Попытки проезда россиян, подлежащих мобилизации, пресекаются на границе России и Казахстана, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Курганской и Тюменской областям. В ведомстве сказали, что пытающимся уехать «разъясняется необходимость обратиться в военкомат».

«Отмечаются попытки выезда лиц, подлежащих мобилизации, мы их уведомляем о том, что им необходимо обратиться в военкомат, здесь не пропускаем через границу. Со всеми вопросами, почему принято такое решение о непропуске, нужно обращаться в военкомат»,— пояснили ТАСС в управлении.

В ведомстве добавили, что ситуация на курганском участке границы с Казахстаном спокойная, а скопления машин бывают ближе к вечеру, но «очередь из 10–15 машин максимум».

Частичная мобилизация объявлена в России по указу Владимира Путина с 21 сентября. На этом фоне погранслужба Казахстана отметила рост числа въезжающих в страну россиян. Кремль называл ложным сообщение о планах мобилизовать 1,2 млн человек.

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